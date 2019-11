Alessandra Moretti insiste sullo Ius soli in diretta a L'aria che tira su La7. "Le battaglie di civiltà vanno fatte, punto", sostiene la piddina, "non c'è un tempo giusto o sbagliato per portare avanti delle riforme corrette. Il mio partito ha sbagliato a non farla in passato quando aveva i numeri. La battaglia sullo Ius Soli va portata avanti, magari convincendo gli alleati e le forze trasversali. Questa è una battaglia che guarda il futuro, consentirebbe ai ragazzini nati qui di essere italiani come i nostri figli". E ancora, continua la Moretti: "La politica ha perso la credibilità perché non ha portato avanti battaglie come questa senza appellarsi al consenso e al popolo. Le maggioranze si trovano in Parlamento, bisogna fare delle battaglie trasversali di civiltà".