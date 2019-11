Emily Ratajkowski, la foto mozzafiato: "Ciao, questo è il mio sedere"

"Ciao. Questo è il mio sedere". Bum. Emily Ratajkowski torna ad incantare su Instagram. Una delle donne più belle al mondo si mostra in tutto il suo "potenziale", in tutto il suo assoluto e ammaliante splendore, in una fotografia data in pasto ad Instagram che lascia senza parole. E non solo per la bellezza del contesto naturale in cui si mostra. Eccola, dunque, con sguardo ammiccante rivolto in camera, davanti a lei un mare caraibico con cielo plumbeo. Rigorosamente in bikini striminzito, l'occhio cade inevitabilmente sulle sue forme, le quali rasentano la perfezione. E la Ratajkowski, civettuola, lo sa benissimo. E infatti commenta, laconica: "Hi. This is my butt". Che tradotto dall'inglese, come accennato, significa: "Ciao. Questo è il mio sedere". Scontato il diluvio di cuoricini incassato dall'ultimo scatto della super-modella.

Di seguito, il post di Emily Ratajkowski: