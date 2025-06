Emily Ratajkowski e la torta-sedere: oltre la censura

La torta perfetta per la donna perfetta? Una sorpresona. Emily Ratajkowski ha appena spento 34 candeline. E, per l'occasione, ha voluto stupire tutti con una trovata hot e geniale. Si tratta appunto di una torta a forma di sedere - forse il suo - scolpita in pasta di zucchero, rifinita con un tanga rosso e dettagli iperrealistici. Il dessert - opera d'arte - è stato realizzato dall'artista egiziana Laila Gohar, celebre per trasformare il cibo in sculture concettuali e spesso ironiche.

Il video del compleanno della modella e della sua torta è diventato subito virale sui social. Tra i commenti, gli utenti si sono divisi tra entusiasmo e chi, invece, parla di eccesso. C'è chi infatti la vede come un'icona pop e chi la accusa di essere solo volgare. Emily, però, non sembra badare troppo alle critiche. Al contrario, si è goduta l’onda del successo mediatico. "It’s my cake and I eat it too", ha commentato nelle storie su Instagram citando Beyoncé e lasciando intendere che, in fondo, il messaggio è tutto fuorché casuale.

Come ricorderanno i più appassionati, la modella e attrice americana - diventata celebre nel 2013 grazie al videoclip di Blurred Lines - è abituata a spingere i confini tra arte, erotismo e satira. Tra i suoi celebri flirt si ricordano Pete Davidson a Harry Styles.