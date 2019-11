Anche Greta Thunberg farà campagna elettorale per Matteo Salvini a Roma. A tirarla per l'impermeabile giallo è lo stesso leader della Lega, ironicamente, che nella Capitale lancia l'assalto a Virginia Raggi in vista delle comunali previste nel 2021. Dal palco del Teatro Italia, però, Salvini confida in una crisi della giunta del Movimento 5 Stelle e pure della giunta Pd della Regione Lazio, per tornare alle urne già la prossima primavera.

Mentre sullo schermo alle sue spalle scorrono le immagini dei disastri grillini, ammassi di rifiuti sopra tutto, Salvini sgancia la bomba: "Se Greta arrivasse in città, scomparirebbe in una buca, non la trovi più". Come dargli torto.