L'Aria che tira, Peter Gomez sulla prescrizione: "Alessandro Di Battista ha ragione"

Peter Gomez parla all'Aria che tira degli scenari politici attuali. Parlando del mondo grillino, tuona: "Alessandro Di Battista non ha torto quando dice che la prescrizione serve a salvare il c*** ai potenti, magari non l'ha spiegata perfettamente". Il direttore del sito del Fatto Quotidiano prosegue nella sua arringa: "Ci sono più di 50mila processi l'anno che si prescrivono quando il dibattimento è già iniziato. Dobbiamo chiederci se è giusto che la prescrizione esista. I processi vanno lenti perché sono tanti".