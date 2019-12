Alessandro Sallusti zittisce Lilli Gruber a Otto e Mezzo: "Il Mes salva la Germania, è un dato di fatto"

Lilli Gruber subito innervosita dalle parole di Alessandro Sallusti sul Mes. Il clima a Otto e Mezzo si scalda non appena il direttore del Giornale smaschera le finalità del fondo salva-Stati appena approvato alla Camera e al Senato. "Non facciamo il Fondo Salva Stati solo per salvare le banche tedesche però è anche vero che il salvataggio della Grecia è stato fatto per salvare le banche tedesche" ha sottolineato Sallusti.

"No, cosa c'entra questo?" si è subito sentita tirata in causa la conduttrice, mentre Sallusti ha chiarito che si tratta "di un fatto comprovato, di cronaca". Ma la paladina non ha voluto sentire ragioni e ha proseguito: "Ma cosa c'entra? Perché le banche tedesche dovrebbero mangiarsi i risparmi italiani?". E Sallusti serafico: "Perché ne hanno in pancia parecchi". E la conduttrice stizzita ha dato subito la parola a un altro ospite.