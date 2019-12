Andrea Scanzi tra vita privata e politica: "Mattia Santori rimorchiato dalle 50enni? Succedeva anche a me"

Ospite di Un Giorno da Pecora su Radio Rai1, Andrea Scanzi sfrutta l'occasione per esibire il suo ego. I conduttori decidono di spostare il discorso sulla vita privata e il giornalista de Il Fatto regala un paio di perle non indifferenti. "Molte donne ci provano con me, soprattutto dopo gli spettacoli teatrali ma anche sui social. Mi lasciano il numero, alcune sono più esplicite di altre, però sono fidanzato da un anno e mezzo con Sara, che è di sei anni più piccola di me".

Per approfondire leggi anche: Sardine, Santori batte ogni record di presenze tv

Il piatto forte Scanzi lo serve quando gli viene fatto notare che Mattia Santori, leader delle Sardine, alla fine dei comizi è avvicinato da molte donne mature che ci provano: "Santori è un bel ragazzo, è sulla cresta dell'onda ma deve stare attento. Quando ero single e avevo 40 anni ho avuto storie anche con delle 50enni". Non poteva inoltre mancare un passaggio su Matteo Salvini e Matteo Renzi, con quest'ultimo che "fa l'egocentrico ma è passato dal 40% al 4%. Almeno Salvini ha i voti, Renzi neanche più quelli. Sono due facce della stessa medaglia, ma andrei a cena più volentieri con il leader della Lega, almeno mi diverto e parlo di Milan".