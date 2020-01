Salvini, battibecco tra Emanuele Fiano e Massimiliano Fedriga: "Non è un giudice", "Infatti non ha condannato"

Battibecco in diretta tv tra Massimiliano Fedriga ed Emanuele Fiano a Omnibus. Tema di scontro è il video di Matteo Salvini girato a Bologna, dove il leader della Lega è andato a citofonare a un presunto spacciatore tunisino su richiesta del vicinato. "Per forza che il Partito democratico perde sempre, invece di pensare agli spacciatori e alle zone degradate punta il dito contro Salvini".

Dichiarazione, questa, che non è piaciuta al deputato dem: "Ma Salvini non è un giudice". "Infatti lui non ha condannato, deciso né giudicato nessuno - replica prontamente il presidente del Friuli-Venezia Giulia -. Il sindaco di Bologna dovrebbe pensare a queste zone pericolose, non a Salvini".