Lapo Elkann sta con le Sardine? La smentita durissima: "Non dovete permettervi, io sono indipendente"

Lapo Elkann schierato con le Sardine? È l'illazione senza alcun fondamento che qualcuno avanza su Twitter in risposta al messaggio che Lapo aveva pubblicato per ricordare l'amatissimo nonno Gianni Agnelli, scomparso il 24 gennaio 2003 all'età di 81 anni. A 24 ore di distanza da quel post sui social, Elkann ci tiene a chiarire un concetto: "Io sono indipendente, nessuno si permetta di tirarmi in ballo. Non sono schierato né mi schiero non nessuno e non c'è un partito che mi rappresenti. Amo l'Italia e auspico che tutta la politica lavori per il bene comune invece di perdere tempo in sterili polemiche e seminare odio".

