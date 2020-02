Sardine, Toti e la foto di Santori con Benetton: "Gli pagherà la campagna elettorale? Chissà Pd e M5s"

La foto di Mattia Santori e le sardine a Treviso, con Luciano Benetton e Oliviero Toscani, scatena le ironie nel centrodestra. Se per Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, è la "fine ridicola" di un "movimento spontaneo e alternativo ai poteri forti" (l'ironia è evidente), quello scatto a Giovanni Toti, governatore ligure e leader di Cambiamo!, fa venire un malizioso sospetto.











"Sarà divertente il momento in cui il M5s farà l'alleanza con il Pd e le sardine in Liguria - nota in riferimento alle prossime regionali -. Oltre a tutte le abissali diversità che li caratterizzano, si troveranno davanti anche questa foto delle sorridenti sardine in posa con il signor Benetton! Sì sì, proprio il capo della famiglia che controlla Autostrade e Atlantia, al centro del dibattito sulla revoca delle concessioni. Finanzierà la loro campagna elettorale annunciata ieri (anche se vanno in treno)? Tranquilli, non sono diventato grillino. Non voglio pensar male solo per una foto...", conclude su Facebook Toti con un tocco di perfidia.