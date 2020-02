Coronavirus, Lapo Elkann premier? La provocazione politica: "Litigate su tutto, ma non sulla salute"

Lapo Elkann presidente del Consiglio al posto di Giuseppe Conte. È la provocazione che arriva dagli utenti di Twitter, il social sul quale il rampollo di casa Agnelli esprime liberamente le sue opinioni sui temi di attualità. La linea di Lapo sul coronavirus è molto chiara: niente allarmismo, ma senso di responsabilità da parte di tutti i coinvolti. "Cari politici nazionali, regionali, locali, di maggioranza e opposizione - scrive su Twitter - non è questo il momento di perdere energie e tempo a fare polemiche sterili. Litigate su tutto, ma non sulla salute". Parole condivisibili, che infatti riscuotono grande apprezzamento in rete. Tra l'altro in precedenza Lapo aveva fatto un appello ai distributori e imprenditori che stanno vendendo mascherine e disinfettanti: "Non è questo il tempo del lucro. Abbiate anche voi senso di responsabilità".

