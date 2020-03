Coronavirus, Attilio Fontana in quarantena: "Ecco dove dormo", una preoccupante testimonianza

Attilio Fontana, governatore della Lombardia è ormai al terzo giorno di quarantena da coronavirus. "In questi giorni dormo in Regione, ho un lettino sopra l'ufficio, però mi riservo di tornare a casa, ho chiesto e posso farlo, purché mantenga certe precauzioni, come la tanto vituperata mascherina, quella che secondo qualcuno non dovrei mettere per non spaventare il mondo, e sarebbe invece una precauzione per i familiari. Comunque per ora sto qui, per comodità, anche perché la sera si finisce a mezzanotte e al mattino si parte presto. Recupero un po' di sonno" confessa in una lunga intervista al Giornale.

Non è una decisione facile per il presidente che deve fare i conti anche con i suoi familiari. "La mia bambina era un po' preoccupata - ammette - non aveva capito bene cosa mi stesse succedendo; anche mio figlio, poi si è tranquillizzato, è all'università per cui è fermo anche lui. Mia moglie è adorabile, ogni tanto viene a trovarmi e stiamo insieme, tutti e due con la mascherina, mi fa compagnia. L'unico vero problema di questa mascherina è che fa sudare" ironizza. Fontana ha deciso di optare la auto-quarantena dopo che una sua stessa collaboratrice è risultata positiva al coronavirus.