Coronavirus, Maria Giovanna Maglie: "Crolla Piazza Affari e il governo si arrende al Mes. Alto tradimento all'Italia"

Riapre Piazza Affari dopo il peggior weekend per l'Italia da che è esplosa l'emergenza coronavirus. Riapre e il crollo è impressionante, pazzesco, sconvolgente: calo del 10%, spread alle stelle, timori per la tenuta del Paese. Ed ecco che proprio in questa mattinata, il ministero dell'Economia si spende in un comunicato in cui afferma che "rimane l'impegno per il consolidamento dei conti", in ottemperanza a quanto previsto dal Mes. Un comunicato stampa contro il quale si scaglia, con veemenza, Maria Giovanna Maglie, che lo rilancia su Twitter e commenta: "Io di economia so poco ma so che un comunicato di resa come questo alla riapertura della Borsa, invece di rassicurazioni che si farà di tutto per sostenere l'economia, costituisce alto tradimento agli italiani". E in effetti, quelle parole sembrano davvero una bandiera bianca.