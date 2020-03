Coronavirus, Belen Rodriguez: "Se avessero annullato la settimana della moda forse non sarebbe successo"

13 marzo 2020 a

"Se avessero evitato di fare la settimana della moda forse tutto questo non sarebbe successo." Belen Rodirguez ha una sua idea sull'origine dell'epidemia di coronavirus in Italia e in particolare in Lombardia. "Sono arrivati voli da zone che non erano al sicuro. Secondo me è da lì che è partito tutto'', spiega la showgirl argentina in una intervista all'agenzia AdnKronos.. La Rodriguez è chiusa in casa, a Milano, con il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago.

"Se dopo la Cina siamo diventati il paese più infetto nel mondo -aggiunge - c'è qualcosa che è andato storto. La settimana della moda è stata deleteria. Il governo doveva attivarsi prima. La verità in mano non ce l'ha nessuno, non sappiamo neanche se la cosa si risolverà stando a casa ma il popolo deve attenersi a quello che ci dice il governo altrimenti questa storia non finisce più''. ''Dobbiamo aiutarci a vicenda - concliude - siamo tutti molto demoralizzati quindi se ognuno inizia a guardare anche l'orto dell'altro e non solo il suo forse riusciamo ad uscirne il prima possibile''.