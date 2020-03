Otto e mezzo, Massimo Galli e il vero numero di contagiati: "Triste cosa, i sintomatici sono la parte non maggioritaria degli infetti"

13 marzo 2020 a

"Le persone che hanno avuto l'infezione sono ben di più di 15mila in Italia". L'infettivologo Massimo Galli, da un osservatorio privilegiato qual è l'ospedale Sacco di Milano, non mostra particolare ottimismo sul fronte coronavirus. "Quando ci sarà il picco? Ci auguriamo presto, ma non è affatto detto", spiega in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo.

Dipende tutto, infatti, dal numero di contagiati, e quelli reali sono secondo il professore molti più di quelli "ufficiali". "Stiamo registrando casi che in realtà derivano da contagi di 2-3 settimane fa, pochi veramente recenti e soltanto casi nei sintomatici, che, triste cosa, rappresentano una percentuale non maggioritaria del totale dei casi presunti in questo Paese".