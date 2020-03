Alessandro Meluzzi, proposta radicale: "Contro la speculazione riapriamo la Zecca e stampiamo lire"

14 marzo 2020 a

Il coronavirus, con la complicità di Christine Lagarde, ci sta esponendo a una spaventosa speculazione finanziaria. Uno tsunami in grado di dare il colpo del ko tecnico a un paese che stenta da anni. Come fare, dunque? Cosa fare? Una ricetta la propone Alessandro Meluzzi, molto chiara, precisa, radicale: "Per salvare l'Italia dalla speculazione internazionale - spiega in un video pubblicato su twitter - abroghiamo il decreto Monti del 2012, riapriamo la zecca e immettiamo in circolo per aziende e famiglia qualche migliaio di miliardi di vecchie amate lire. Gli italiani capiranno o saremo perduti", conclude taggando Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia che, in linea di principio, sicuramente condivide il pensiero di Meluzzi.