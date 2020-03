Federica Pellegrini, il dramma del fratello nel Regno Unito: "Ho paura per lui"

16 marzo 2020 a

Il dramma di Federica Pellegrini: un fratello bloccato nel Regno Unito dove vige la folle ricetta di Boris Johnson, ovvero fregarsene del coronavirus. "Dovete essere pronti a perdere molti dei vostri cari", ha spiegato il primo ministro inglese. Parole che ovviamente hanno turbato tutti, soprattutto chi ha parenti in Gran Bretagna, come la campionessa. E così, intervistata da Repubblica, spiega: "All’inizio forse l’abbiamo presa sottogamba, pensando che fosse una febbre più brutta delle altre. Ero preoccupata per mia mamma che è immunodepressa ed è un soggetto a rischio e per mia nonna vista l’età. Però adesso sono rinchiuse in casa controllate da mio padre e sono più tranquilla". Dunque, un pensiero per il fratello: "Temo per mio fratello Alessandro che lavora a Londra dove si parla di contagio di gregge e dove il primo ministro dice di prepararsi a perdere i familiari: sono scioccata per dei discorsi così fuori di senno. Io mio fratello sono pronta ad andarmelo a prendere a piedi per riportarlo in Italia", conclude Federica Pellegrini.

