Kate Middleton, "Reading Bridge": il protocollo in caso di morte

Un nome in codice, studiato per non destare allarme e riservato solo a pochi eletti. Secondo quanto rivelato dall’esperto reale belga Bertrand Deckers nel suo libro Kate – The Day When..., pubblicato da Fayard, in caso di morte della principessa del Galles verrebbe attivato un protocollo con il nome di “Operazione Reading Bridge”. Una prassi già adottata in passato: nel 1952, ad esempio, per la morte di re Giorgio VI venne utilizzato il termine “Hyde Park Corner”.

Il volume di Deckers si sofferma sui dettagli previsti per l’eventuale scomparsa di Kate Middleton, compreso il soprannome criptico scelto per l’annuncio interno alla famiglia reale e agli alti funzionari. Una consuetudine che mira a gestire con discrezione i momenti immediatamente successivi alla morte di un membro di spicco della monarchia.

Come noto, a inizio 2024 a Kate Middleton è stato diagnosticato un tumore. È stata lei stessa, qualche tempo dopo, a rassicurare i sudditi spiegando di essere in fase di remissione.