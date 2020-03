Marco Travaglio a Otto e mezzo: "Orban come Mussolini, il Ppe lo caccia calci nel cu***. E Salvini e Meloni..."

30 marzo 2020 a

"Orban? Da cacciari a calci nel cu***". Marco Travaglio, in collegamento con Otto e mezzo, dice la sua sui "pieni poteri" concessi dal parlamento ungherese al premier Viktor Orban per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Il parlamento ha deciso democraticamente di cancellare la democrazia in Ungheria, esattamente come fece il parlamento italiano di approvare le leggi speciali e fascistissime di Mussolini".