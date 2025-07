Giorgia Meloni a testa alta: "Abbiamo difeso il vino dall'Europa"

"Questo governo è al vostro fianco". Giorgia Meloni si rivolge così all'assemblea generale dell’Unione Italiana Vini. Il premier ribadisce il sostegno dell'esecutivo "per rafforzare la filiera e renderla sempre più in grado di innovarsi senza perdere la propria identità e la propria tradizione. Ci siamo battuti insieme, a livello europeo, per difendere il vino dai tentativi di omologazione, dai sistemi di informazione fuorvianti e dalle etichette allarmistiche per il consumatore". In un messaggio inviato, rimarca: "Il nostro impegno prosegue per affermare il modello agricolo italiano e per garantire il necessario supporto dei fondi europei, partecipando da protagonisti ai negoziati sul nuovo 'pacchetto vino' e ai lavori per la futura Politica agricola comune".

Inoltre, "stiamo lavorando insieme a voi anche a livello nazionale per trovare tutte le soluzioni per rispondere al meglio alle attuali esigenze delle nostre imprese e del mercato, promuovendo il sentiero della ricerca, della formazione e dell’innovazione. Grazie al lavoro che abbiamo portato avanti finora, stiamo costruendo un ventaglio di misure e un’offerta di strumenti in grado di migliorare la qualità dei nostri prodotti e la competitività dei viticoltori italiani. Il traguardo che abbiamo fissato - aggiunge - è duplice: consolidare i risultati raggiunti e proseguire il percorso di sviluppo di questo comparto straordinario".