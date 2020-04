Coronavirus, la previsione dell'esperta: "Mutazioni interessanti, possibili effetti di attenuazione"

04 aprile 2020 a

La dottoressa Elisa Vicenzi,capo unità di ricerca in patogeni virali e biosicurezza dell’Ospedale San Raffaele, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nella trasmissione di Radio 2 I Lunatici. La Vicenzi ha parlato sulla possibilità che il coronavirus si stia indebolendo: "Voglio essere molto cauta. Dobbiamo persistere con le misure di contenimento e distanziamento sociale. Sono fondamentali in questo momento e non dobbiamo mollare. Ho trovato che il virus isolato a Singapore presenta delle mutazioni interessanti. In particolar modo ne presenta una che potrebbe avere degli effetti di attenuazione. e quando l'ho vista mi si sono rizzate le orecchie".

Una speranza da parte della dottoressa che però non vuole troppo sbilanciarsi e aspettare sempre più dati positivi e più confortanti: "Dal virus arrivano dei piccoli segnali positivi. Voglio essere veramente cauta né dare false aspettative, dobbiamo capire se questa mutazione si sta verificando non solo a Singapore ma anche in Italia o in altri Paesi".