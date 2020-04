Coronavirus, Augusto Minzolini a Stasera italia: “Semplificare la burocrazia per vincere la guerra, era la prima cosa da fare”

05 aprile 2020 a

Ospite di Stasera Italia, Augusto Minzolini parla della burocrazia e di come dovrebbe cambiare per far sì che l’Italia possa gestire al meglio l’epidemia da coronavirus. Invece proprio la burocrazia è stata nemica in più di un caso, come quello delle mascherine bloccate in Lombardia. “L’emergenza sanitaria, visto che andiamo incontro a quella economica, ci dovrebbe insegnare una cosa, ovvero che la burocrazia deve essere semplificata”, sono le parole dell’editorialista de Il Giornale. “Era la prima cosa da fare in una situazione di emergenza - aggiunge Minzolini - semplificarla del tutto per poi decidere se e cosa reintrodurre. Ma è chiaro che in questo momento è importante decidere e attuare. Se tra le due azioni ci sono altri passaggi, quando la attui una misura rischia già di non bastare più. In questa emergenza - chiosa - è fondamentale la tempistica, forse è l’elemento più importante per vincere questa sfida”.