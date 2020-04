Marco Travaglio, Gad Lerner e Fabio Fazio, tutto pronto per il 25 aprile alternativo: impensabile, chi spunta tra i firmatari

09 aprile 2020 a

Durante il coronavirus anche l'Anniversario della liberazione d'Italia si fa virtuale. E come si sa, la Rete unisce tutti, anche i più acerrimi nemici. Così il 25 aprile diventa una mailing list di personaggi distanti tra loro. All'appello lanciato da Gad Lerner e da Carlin Petrini, l'inventore di Slow Food, prendono parte anche Rossana Rossanda, Elisabetta Gregoraci, Renato Soru e niente di meno di Marco Travaglio. Ma i firmatari - come osservato dal Giornale - non finiscono qui, perché spunta il nome di Romano Prodi, Tomaso Montanari, Al Bano, Emma e anche Gigi D'Alessio. Insomma, chi più ne ha più ne metta.

Nessuno si tira indietro, neppure Bobo Vieri, Fedez e Giorgia Palmas. Insomma, "sarà un 25 aprile di Liberazione, forse il più grande del dopoguerra" promette il manifesto per poi aggiungere: "Uniamoci per metterci alle spalle questa crisi e disegnare un domani luminoso e promettente".

