Otto e Mezzo, Marco Travaglio smonta Schlein con una domanda: "Ma perché?"

"Il fisco deve aiutare, non opprimere". Giorgia Meloni a riguardo è stata chiarissima. Il prossimo obiettivo? "Il taglio delle tasse in modo equo". E proprio sulle sue parole si concentra il dibattito a Otto e Mezzo. Ospite nella puntata in onda martedì 10 giugno su La7, Marco Travaglio commenta: "Oppressivo per chi paga le tasse, lo sarebbe meno se le pagassero tutti".

Per il giornalista "ci sono dei dati che dovrebbero far sentire dei fessi i lavoratori dipendenti, come me. Se questo è il sistema che soddisfa chi sostiene questo governo buon per loro. Io sono stufo di sentirmi imbecille". Non meno critico Stefano Feltri per cui "Giorgia Meloni ha introdotto il Fisco complice degli evasori Stefano Feltri. Ormai non funziona più la minaccia di essere puniti se evadi. Questo governo fa pagare le tasse a chi già le paga". Eppure a smontare entrambi ci pensa Franco Bernabè. L'ex amministratore delegato di Eni ricorda che "tutti i governi hanno concesso condoni".