Alessandro Meluzzi contro Giuseppe Conte, il "traditore": la foto dell'inchino e baciamano ad Angela Merkel

Come la pensi Alessandro Meluzzi circa l'accordo sul Mes stretto nella notte all'Eurogruppo, chiunque lo segua un poco, lo sa benissimo. Contrarissimo all'intesa, giusto per usare un eufemismo. E tutta la sua contrarietà emerge su Twitter, dove rilancia il commento, durissimo, di un altro utente. Commento che recita: "Sfiducia al governo dei traditori". Dunque, in calce, un fotomontaggio che picchia duro contro il premier più di altre parole. In giallo, la scritta "vergognoso", con tanto di doppia bandiera tedesca. Nella parte alta, eccolo di fronte a Ursula von der Leyen. Nella parte bassa, ecco il premier inchinarsi e baciare la mano ad Angela Merkel. Più chiaro di così...

