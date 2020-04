Coronavirus, Matteo Orfini rivela: "Covid tax? Stupefatto da reazioni, tutto il Pd sapeva"

11 aprile 2020 a

Matteo Orfini, deputato Pd, difende la proposta di un contributo di solidarietà - ribattezzata Covid Tax - annunciata ieri dal capogruppo dem Graziano Delrio e che ha scatenato polemiche nella maggioranza ma anche freddezza da parte dei vertici del suo partito. "Reazioni stupefacenti. Nessuno, né il partito né la delegazione di governo aveva obiettato alcunché", spiega Orfini.

Freddezza di Zingaretti, no da M5S, no da Iv, no da Conte, scrive l'Adnkronos, che chiede ad Orfini se e il gruppo Pd non presenterà più l'emendamento? "Deciderà Delrio. Però credo che rinunciare a battersi per una proposta come quella sarebbe un errore e uno schiaffo ai più deboli. Non mi stupiscono le reazioni ostili del centrodestra, faccio davvero fatica a comprendere quelle della maggioranza", conclude l'ex presidente del Pd.

