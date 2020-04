Coronavirus, Maria Rita Gismondo smonta il punto di Angelo Borrelli: "Dati vecchi anche di 12 giorni"

16 aprile 2020 a

a

a

Sul coronavirus è scontro aperto. Maria Rita Gismondo non risparmia Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. Il direttore di microbiologia clinica e virologa dell’ospedale Sacco di Milano mette in discussione la conferenza delle 18, ormai divenuta un must. Quella con cui Borrelli aggiorna gli italiani sui numeri dei contagi e dei decessi causati dal Covid-19. "Quello che ogni giorno gli spettatori interpretano come la situazione del giorno precedente, deducendo che va bene o va male, è in realtà la situazione di circa 10-12 giorni prima", afferma l'esperta in un articolo sul Fatto Quotidiano.

"Quando esco di casa...". Impensabile confessione della Merlino: il trucco anti-lockdown per incontrare Tardelli

Il perché è presto detto: "I numeri che vengono passati a Borrelli sono le notifiche dei casi da parte delle Regioni che, non ci stupisce, ci mettono qualche giorno per recepirli dai laboratori, raccoglierli, controllarli (si spera) e inviarli al ministero della Salute". Ciò per la Gismondo significa "che i dati arrivano al tavolo della conferenza dopo almeno 8-10 giorni da quando sono state eseguite le analisi". Una prassi che non è totalmente inutile secondo la virologa, purché "ci spieghino la realtà, anziché far intendere che si tratti degli indicatori dell’andamento giornaliero della pandemia in Italia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.