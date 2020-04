Joseph Ratzinger, gli auguri di Matteo Salvini e quel sospetto: nostalgia ai tempi di Papa Francesco?

17 aprile 2020 a

Ieri, giovedì 16 aprile, era il 93esimo di Joseph Ratzinger, Papa emerito, Benedetto XVI. Un complenno passato in isolamento, protetto dal coronavirus da un cordone sanitario: oltre all'età, le sue condizioni di salute non sono delle migliori. E tra i vari omaggi a Ratzinger, ecco anche quello di Matteo Salvini: "Auguri di cuore nel giorno del suo compleanno a Joseph Ratzinger, non solo indimenticata guida della Chiesa come Papa Benedetto XVI ma finissimo filosofo e teologo, i cui insegnamenti ancora oggi vivificano le nostre menti e le nostre coscienze", ha cinguettato il leader della Lega su Twitter. E, volendo essere un poco maliziosi, in quell"'indimenticata guida della Chiesa", Salvini, lascia trasparire un pizzico di nostalgia. Già, oggi il Pontefice è Papa Francesco...

