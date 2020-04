Elettra Lamborghini oltre la censura: "Quando la Playstation super la fi***...", come cattura le attenzioni del suo fidanzato

17 aprile 2020 a

a

a

Un'Elettra Lamborghini sempre più scatenata in quarantena da coronavirus. Su Instagram, lo show è continuo, memorabile, volgarotto e a suo modo meraviglioso. Ed eccoci a uno degli ultimi capitoli. La cantante nonchè ereditiera è reclusa insieme al suo compagno, Afrojack, il quale però è molto più interessato alla Playstation che alla compagna di Elettra. Così quest'ultima, in una story assai piccante, mostra come prova a convincerlo ad interessarsi di lei. Si abbassa il reggiseno, dunque lo avvicina da dietro, insomma lo "molesta". Il tutto in base al motto giù super-cult: "Quando la Playstation super la fi*** ti devono portare via il pene con la biga". Amen.

Pomeriggio 5, Barbara d'Urso trova la star dei balconi: come imita Morgan, Achille Lauro e la Lamborghini

"Come me la gratto". Prego? L'ossessione di Elettra Lamborghini in quarantena: l'ereditiera confessa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.