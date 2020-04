Coronavirus, Matteo Salvini a Non è l'Arena: "Dimissioni Ricciardi? É evidente..."

19 aprile 2020 a

Matteo Salvini ha accusato il professore Walter Ricciardi, membro del comitato tecnico-scientifico del ministero della Salute per l’emergenza sanitaria nazionale, e rappresentante italiano del Comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità, di avere sbagliato ad accusare il presidente degli Usa Donald Trump e lo ha invitato alle dimissioni. Lo ha fatto prima con un tweet e poi lo ha ribadito in diretta, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena questa sera, "Le dimissioni di Ricciardi? Mi pare evidente, le opinioni su Trump le tenga per sè invece che metterle sui social..." . Per Ricciardi critiche anche da Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms, che in diretta a Rai news, ha detto che, "il mio collega Walter Ricciardi non è dell'Oms".

