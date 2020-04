Non è l'Arena, Annalisa Chirico e la bomba su Giuseppe Conte: "Perché deve stare attento alla magistratura"

20 aprile 2020 a

Qualcuno lo aveva predetto e, ora, puntaulmente si sta realizzando: magistratura e giudici già scatenati nell'ambito della vicenda coronavirus, in particolare contro la Lombardia, insomma contro i soliti nostri (quelli che non stanno a sinistra). E un commento su questi movimenti un poco sospetti, nel corso di Non è l'arena, in onda su La7 domenica 19 aprile, arriva da Annalisa Chirico, la quale difende di fatto la Lombardia e le regioni del Nord, puntando il dito piuttosto contro Giuseppe Conte: "Alcuni giornali stanno strumentalizzando questa vicenda in chiave politica, dobbiamo darci una calmata", premette con evidente riferimento al Fatto Quotidiano e a Repubblica. Dunque la Chirico ha aggiunto: "Le inchieste sono in corso. Il governo e Palazzo Chigi stiano attenti a forza di sottolineare gli errori, la responsabilità è del governo centrale". Insomma, secondo la Chirico, Conte dovrebbe parimenti stare attento ai giudici...

