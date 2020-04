David Parenzo insulta Giorgia Meloni: "Il 25 aprile solo i nipotini del Duce non canteranno Bella Ciao"

22 aprile 2020 a

David Parenzo è già pronto per il 25 aprile, giorno della festa della Liberazione: “Canterò a squarciagola Bella Ciao, esporrò le bandiere sul mio balcone perché i veri patrioti sono quelli che festeggiano il 25 aprile, i veri ‘Fratelli d’italia’ sono quelli che canteranno Bella Ciao sventolando il tricolore e la bandiera dell’Europa”. Insomma, Parenzo è pronto ad aderire all’iniziativa dell’Anpi per celebrare il 25 aprile pur non potendo scendere in piazza a causa dell’emergenza coronavirus.

Ma soprattutto ha preso in giro senza alcun rispetto Giorgia Meloni e il suo partito: “I nipotini di Benito Mussolini che ancora oggi tirano fuori la storia del 25 aprile sono veramente patetici. La nuova generazione dei nipotini del Duce, tipo come la Meloni, ancora mettono in discussione un pilastro della democrazia perché il 25 aprile è la nascita della Repubblica italiana. Ma loro - ha concluso Parenzo in una chiamata con l’Adnkronos - continuano a dire che dobbiamo ricordare anche quelli che loro chiamano ‘i martiri di Salò’ e che io invece definisco ‘i Repubblichini’ perché erano al soldo dei nazisti”.

