Matteo Salvini risponde all'hater: "Non pippo cocaina, mai sfiorata e sono contento di non averlo fatto"

A nascondersi, Matteo Salvini non ci pensa neppure. Non è certo una novità, così come non è una novità che il leader della Lega si sottoponga a lunghe dirette sui social, in cui in questi giorni di quarantena sta anche rispondendo alle domande di chi lo segue. E così, nel bel mezzo di una diretta, viene accusato dall'idiota di turno di fare uso di cocaina. Potrebbe soprassedere, fregarsene. E invece no, Salvini risponde a tono al follower: "Non pippo cocaina, non ho mai sfiorato cocaina nella mia vita e sono contento di non averlo fatto". Risposta a bruciapelo con cui zittire il fesso di turno.

