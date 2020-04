Piazzapulita, Matteo Renzi ride in faccia a Padellaro: "Ma come, voi...". Tutta colpa di Travaglio

23 aprile 2020 a

Clamoroso a Piazzapulita. stavolta è Matteo Renzi a ridere in faccia ad Antonio Padellaro e non il contrario. Il leader di Italia Viva, in collegamento dalla sua casa fiorentina, allarga le braccia e alza gli occhi al cielo scoppiando in una fragorosa risata quando l'editorialista del Fatto quotidiano si lamenta perché sul coronavirus e la Fase 2 manca coordinamento tra governo, Regioni e Comuni. "Ognuno vuole dire la sua e decidere", spiega Padellaro.

Renzi a questo punto interviene: "Scusi Padellaro, ma avete detto che chi chiedeva un coordinamento diverso sul Titolo V della Costituzione cercava la deriva autoritaria...". "Vuole litigare sul referendum", incalza Formigli. "Ma chissenefrega del referenudm, quella è preistoria", archivia la polemica Renzi. Quella con Marco Travaglio e il Fatto, ferocemente anti-renziano quando l'ex rottamatore era a Palazzo Chigi, è viva e vegeta.

