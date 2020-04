Mes, Annalisa Chirico contro Luigi Di Maio: "Ma non siete quelli dell'uno vale uno?"

26 aprile 2020 a

Grillini da ridere. Non è una novità, ma le ultime piroette sul Mes sono un'ultima, fragorosa, conferma. M5s pronto ad ingoiarsi anche il fondo salva-Stati che ha sempre combattuto, tanto che Luigi Di Maio - confermandosi de facto ancora capo politico e scavalcando Vito Crimi - secondo molteplici ricostruzioni di stampa sta battendosi affinché il sì o il no al Mes non venga votato su Rousseau, dove sarebbe scontata la bocciatura. Insomma, contraddizioni continue nel mondo pentastellato. E contro il M5s punta il dito Annalisa Chirico. Lo fa su Twitter, riassumendo in modo tagliente l'intera vincenda: "I 5 Stelle - scrive -, quelli dello streaming e dell’1 vale 1, fan sapere che, come la Tav, pure il Mes va benissimo - premette -. Per statuto avrebbero già dovuto votare il nuovo capo politico, invece si guardano bene dal consultare la base che li manderebbe a casa per palese tradimento", conclude aggiungendo l'hashtag #poltronisti. Niente da aggiungere.

