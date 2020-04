Ilaria Capua, l'allarme sulle possibili mutazioni a DiMartedì: "Non conosciamo le sequenze virali"

29 aprile 2020 a

Ilaria Capua, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì in onda su La7, oltre a fare il punto della situazione dell'epidemia nel nostro paese, ha analizzato il comportamento italiano, gli studi e le informazioni che si stanno raccogliendo attorno al coronavirus. La virologa ha bocciato il lavoro che l'Italia sta facendo in questo senso. Sul Covid-19 secondo la Capua sono importanti anche le informazioni che gli scienziati o chi studi il virus pò dare anche ad altri paesi.

“L’Italia sta dando informazioni alla comunità scientifica in modo insufficiente. Ancora non conosciamo le sequenze virali, non sappiamo se il virus italiano è circolato in qualche mutazione particolare che andrebbe studiata”, ha spiegato rispondendo alle domande di Giovanni Floris

