Massimo Giletti a Non è l'Arena, il medico di Torino con il sacco di spazzatura contro il coronavirus: "Siamo il 3 maggio, Sileri spiegami"

"Siamo al 3 maggio, e questo è un medico importante di un ospedale di Torino". Massimo Giletti mostra in diretta a Non è l'Arena la foto di un dottore in prima linea contro il coronavirus costretto a indossare un sacco della spazzatura al posto dei normali dispositivi di sicurezza di cui dovrebbe essere dotato.

L'indignaizone di Giletti è quella degli italiani: "Siamo al 3 maggio, non al 3 febbraio. Ecco perché succede l'inferno, Sileri lei ora me lo deve spiegare". E il viceministro della Sanità Pierpaolo Sileri, ospite in trasmissione, si difende: "Si tratta di un caso singolo, le forniture all'ospedale arrivano regolarmente".

