Non è l'arena, Giletti contro il grillino Giarrusso: "Incapaci, non mi prendete in giro"

04 maggio 2020 a

a

a

A Non è l'arena tiene banco il caso dei boss mafiosi scarcerati nei giorni del coronavirus. E Massimo Giletti, nella puntata in onda su La7 domenica 3 maggio, si scontra con veemenza con Dino Giarrusso, europarlamentare grillino ed ex Iena il quale, ovviamente, fa muro (a priori) attorno al ministro della Giustizia, altrettanto grillino, Alfonso Bonafede: "Non ci sto ad essere preso in giro... incapaci anche soltanto ad inviare una email", tuona il conduttore. E ancora, piazza un ulteriore carico da novanta: "Sono basito, queste persone devono gestire le carceri in modo serio. Non possono scaricare la colpa sui magistrati", conclude Giletti. Giarrusso fatto a pezzi, insomma.

"Ho qui un elenco. Non vorrei, ma lo leggo". Giletti, un minuto di diretta per inchiodare Bonafede: "Perché?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.