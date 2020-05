Giorgia Meloni a Non è l'Arena contro Conte e i pieni poteri: "Le quattro parole con cui hanno sospeso Parlamento e libertà"

04 maggio 2020 a

a

a

Una situazione senza precedenti, ora basta. Giorgia Meloni, in studio da Massimo Giletti a Non è l'Arena, punta il dito contro Giuseppe Conte che si è autoassegnato pieni poteri. "Con 4 parole di fatto abbiamo sospeso il Parlamento e le libertà", ricorda la leader di Fratelli d'Italia. Il riferimento è al primo decreto che consentiva al governo di prendere alcuni provvedimenti all'inizio dell'emergenza coronavirus.

"Quel decreto diceva: ulteriori misure di contenimento, ma sempre in riferimento solo alla prima zona rossa. Se l'emergenza può funzionare per i primi 3 giorni, dopo tre mesi non si può più fare, questo schema non può più funzionare. Andare in tv, fare la conferenza stampa, fare il tuo decreto e poi informare il Parlamento credo che non si possa più fare". A meno che, conclude la Meloni, "il governo non pensi di utilizzare l'emergenza per accrescere il proprio potere e la propria visibilità". D'altronde, le conferenze stampa di Conte sono seguitissime: "Ovvio, gli italiani hanno solo questa opportunità per capire quali sono i loro diritti".

"Un gigante davanti a Giletti, anche se piccola". Feltri convinto dalla Meloni: così sui pieni poteri di Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.