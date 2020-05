Flavio Briatore contro l'hater che insulta suo figlio: "Senti cogl***, lo sai che il mio cane..."

07 maggio 2020 a

Un Flavio Briatore sempre più scatenato. Non solo in televisione, ma anche su Instagram, dove mister Billionaire ha postato una foto che lo ritrae mano nella mano insieme al figlio, Nathan Falco, 12 anni. Il ragazzino, causa-lockdown, non usciva di casa ormai da 40 giorni. E in calce alla foto sono apparsi, come sempre, numerosissimi commenti. Ma qualche idiota ha trovato tempo e modo per insultare il figlio di Briatore: "Falco ahahah ma un nome più ignorante non glielo potevi dare a questo bambino?", scriveva il tizio (in verità con diversi errori di battitura). Tanto che a rispondergli ci ha pensato lo stesso Briatore, che non ha fatto sconti: "Senti cogl*** pensa al tuo di nome... top per sfigati anche il mio cane si chiama Luca". Cala il sipario.

