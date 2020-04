Flavio Briatore a Stasera Italia: "Promesse e chiacchiere dal governo, ma a settembre ci saranno milioni di disoccupati"

29 aprile 2020 a

“Non dovrebbe essere il comitato tecnico scientifico a indirizzare la politica in italia, ma è la politica che dovrebbe decidere cosa fare e cosa aprire”. Flavio Briatore non si muove dalla sua posizione critica sul governo presieduto da Giuseppe Conte. E non potrebbe essere altrimenti, dato che da imprenditori conosce benissimo le conseguenze devastanti della crisi economica derivata dal coronavirus. “Si doveva aprire a macchia di leopardo - dichiara in collegamento a Stasera Italia su Rete4 - non ha senso tenere chiuse le regioni dove non ci sono più contagi, come ad esempio la Basilicata. Gli italiani sono stati bravissimi, la diffusione del virus è diminuita grazie ai loro comportamenti, mentre il governo ha fatto solo promesse e chiacchiere. Quest’anno gli stagionali non avranno lavoro - conclude Briatore - a settembre e ottobre milioni di italiani saranno senza lavoro”.

