Annalisa Chirico contro Bonafede: "Catastrofico, il peggior Guardasigilli nella storia"

Un giudizio impietoso, "storico", definitivo, quello di Annalisa Chirico contro Alfonso Bonafede, il ministro della Giustizia grillino difeso ormai solo da Marco Travaglio e pochi altri. Travolto dalle dichiarazioni di Nino Di Matteo e dal caso dei boss ai domiciliari per coronavirus, a cui è seguita frettolosa retromarcia, il Guardasigilli ha mostrato tutta la sua inadegutezza. E la Chirico insiste proprio su questo, su Twitter, dove cinguetta: "Un decreto in extremis per far rientrare in carcere 376 mafiosi dopo averli scarcerati, e poi le decine di detenuti&poliziotti contagiati, 14 detenuti morti nelle sommosse: bilancio catastrofico. Bonafede sarà ricordato come il peggiore guardasigilli della storia repubblicana", conclude Annalisa Chirico. Qualcosa da aggiungere?

"Bonafede inadeguato. Ma quanto fatto da Di Matteo la dice lunga su di lui". La Chirico non fa sconti: due tizi da evitare

