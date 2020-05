Massimo Cacciari dalla parte di Teresa Bellanova: "Sanatoria migranti? Lo scandalo è non averla fata"

08 maggio 2020 a

Massimo Cacciari dalla parte di Teresa Bellanova. Il ministro dell'Agricoltura ha trovato sostegno nell'ex sindaco di Venezia sulla sanatoria per regolarizzare 600mila migranti. Un'idea che, pronunciata in piena emergenza coronavirus, indigna l'opposizione. Eppure per il filosofo, ospite di Gianfranco Mascia nella trasmissione in diretta Facebook "Dalla zona rossa alla zona verde", si tratta di un provvedimento doveroso: "È scandaloso - afferma - che in un Governo in cui c'è il Partito Democratico ancora non si sia pensato alla regolarizzazione di persone che lavorano in condizioni infami e che sono necessarie alla nostra economia. Si tratta di schiavitù, è indecente anche solo parlarne".

"Dove nasce il trionfo di Luca Zaia. Ma con Salvini...". Massimo Cacciari, la sua verità sul Doge (e sul futuro della Lega)

E ancora: "In Italia non ci sono più partiti ma fazioni divise tra di loro". Lo stesso esecutivo sembra pensarla diversamente sulla proposta per cui la ministra di Italia Viva si è detta disposta a lasciare il governo. A riguardo infatti Vito Crimi, reggente M5s, è stato chiarissimo: "Niente sanatoria".

