Silvia Romano, Alessandro Sallusti: "E' stato come vedere un prigioniero che torna dal lager vestito da nazista"

Alessandro Sallusti "non capisce" perché Silvia Romano sia ritornata in Italia con abiti tradizionali somali e come quindi si sia potuta convertire all'islam. "Silvia è tornata, bene", scrive il direttore de Il Giornale in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, "ma è stato come vedere tornare un prigioniero dei campi di concentramento orgogliosamente vestito da nazista". Conclude quindi Sallusti: "Non capisco, non capirò mai".

Il cinguettio ha collezionato centinaia di commenti e spaccato il popolo social. Tra quelle che hanno criticato molto Sallusti si vede Selvaggia Lucarelli che ha scattato uno screenshot del post con un commento molto offensivo nei confronti della Romano e ha scritto: "Il pensiero partorito. E poi la risposta".

