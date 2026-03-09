Libero logo
lunedì 9 marzo 2026
L'aria che tira, Alessandro Sallusti incenerisce Mirella Serri: "Vergognati! Sei come il Gabibbo"

In vista del referendum il clima si fa incandescente. A L'Aria Che Tira Alessandro Sallusti tiene a precisare che è vero che "siamo in un talk show, vale tutto, che siamo in campagna elettorale... Però attribuire a Nordio la parola 'adesso la controlleremo noi', è propaganda politica. Vergognati". Sallusti si rivolge alla scrittrice Mirella Serri. "Vergognati! Siamo su Scherzi a parte! Abbiamo l'interprete di Nordio... Non ha usato la parola 'controllo'. Sei come il Gabibbo", prosegue il giornalista. "Ok, cambio verbo", replica stizzita Serri. 

"Giulia Bongiorno, che non è un monumento del fascismo - aveva detto poco prima la scrittrice -, ha detto 'pensate che la giustizia sarà più veloce?' e ha risposto di no, lei. Nordio ha detto 'poi governerete voi'...". Intanto è iniziato il conto alla rovescia. L'ultimo sondaggio, quello realizzato dall'Istituto Piepoli, vede il sì in vantaggio.

Anzi, torna a crescere di un punto. Anche se il distacco complessivo si è ridotto rispetto all'inizio della campagna elettorale. Stiamo parlando di un 54 per cento contro il 46 dei promotori del "No". Poi ci sono i cosiddetti elettori indecisi: circa uno su cinque, che si dichiarano intenzionati a votare ma non hanno ancora scelto come.

alessandro sallusti
mirella serri
l'aria che tira
referendum giustizia
riforma della giustizia

