Referendum, Sallusti picchia duro: "Il giudice che avvelena la società italiana"

A Piazzapulita, il programma televisivo di La7 condotto da Corrado Formigli, è stato ospite Alessandro Sallusti. Il frontman del comitato per il 'Sì' al prossimo referendum sulla giustizia è intervenuto sul video del presiddente del Consiglio Giorgia Meloni che ha denunciato la sentenza delle toghe sull'immigrato del Cpr in Albania condannato 25 volte. Secondo il magistrato, l'algerino deve tornare a casa sua perché ha due figli piccoli.

"Penso che avvelena, non solo il dibattito pubblico, ma che avvelena la società italiana è il fatto che un signore condannato 25 volte sia a piede libero - ha spiegato Alessandro Sallusti -. Io penso che qualsiasi italiano che ci sta guardando non si chiede il perché la Meloni lo abbia detto, ma perché uno condannato 25 volte sia a piede libero. Se il giudice ritiene che non possa stare in un Cpr o non possa stare in Albania, dove peraltro la smetterebbe di commettere crimini ogni sei mesi, lo decide un giudice. Allora è un giudice che ha detto che questo signore non deve stare in un Cpr e non deve andare in Albania. Anzi - ha concluso il giornalista -, era in Albania e deve tornare a casa perché ha due bambini piccoli".