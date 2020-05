Silvia Romano, la sparata di Chef Rubio sulla conversione all'islam: "Studiate, mer***"

11 maggio 2020 a

Poteva forse mancare il volgare delirio di Chef Rubio dopo la liberazione di Silvia Romano? Ovviamente no. Il cuoco insultatore seriale difende a tutto tondo la conversione della cooperante milanese rilasciata dopo un anno e mezzo di prigionia. Lo fa rilanciando su Twitter un intervento di Franco Cardini su globalist.it, in cui lo storico e conoscitore del mondo musulmano spiega che "l'Islam è chiaro, probisce le conversioni forzate". Insomma, Chef Rubio non ha dubbi: Silvia Romano si è convertita all'Islam per libera scelta e non per conseguenza del probabile lavaggio del cervello che ha subito per lunghi mesi ad opera dei membri di Al-Shabaab, il gruppo terrorista islamico che la aveva in pugno. A Chef Rubio tanto basta, così scrive: "L’Islam è chiaro, proibisce le conversioni forzate. L’islam è tutto fuorché quello di cui vanno blaterando politici, giornalisti e giornaliste da bagaglino. Studiate, conoscete e amate, mer***!", conclude. Per inciso, a Chef Rubio non sorge neppure il dubbio che ci sia Islam e Islam, per esempio quello di un normale fedele e quello fondamentalista cavalcato dal terrorismo internazionale. Per inciso, il cuoco col vizietto del delirio, tra gli hashtag aggiunge #Libero e #Salvini, bersaglio dunque dei suoi risibili insulti.

