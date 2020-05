Decreto Rilancio, bocciatura immediata di Paolo Becchi: "Qual è il vero problema"

14 maggio 2020 a

a

a

"Il vero problema del decreto-legge Rilancio è che è privo di una visione di paese. Assomiglia a un milleproroghe dove c’è dentro di tutto, ma non è un progetto che guarda al futuro". Paolo Becchi twitta il suo pensiero sul decreto rilancio presentato dal premier Conte.

Il giudizio del professore è negativo, dal punto di vista politico e dal punto di vista economico. Ne critica il contenuto (troppe cose dentro) e il progetto che porta con sè. Per Becchi il decreto su cui il governo della maggioranza giallorossa si è spaccato, non ha futuro. E non porta con sè neanche un progetto per il futuro del Paese per quando uscirà dall'emergenza coronavirus. Insomma per il professor Becchi è bocciatura completa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.