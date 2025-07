Meteo, Paolo Sottocorona: "La temperatura percepita non esiste, è procurato allarme"

"Quello che è scritto sui giornali spesso non è vero. Quaranta gradi in Italia non ci sono, il 'grande caldo' sull'Europa riguarda una parte dell'Europa, tutta la parte settentrionale ha delle massime tra i 18 e i 20 gradi, quindi è al freddo. La 'temperatura percepita' andrebbe perseguita per legge, non esiste, è un falso ed è procurato allarme. Scusate, ma lo devo dire".

Bastano meno di 30 secondi a Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, per smontare parecchie bufale propalate dai "terroristi del clima". Non è solo una questione di riscaldamento globale, emergenza climatica e dintorni, ma di banalizzazione estrema dell'argomento. Il video, ovviamente, è diventato virale sui social come risposta ai tanti seguaci "sbadati e frettolosi" del verbo di Greta Thunberg.