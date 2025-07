Concita De Gregorio, "pensa se Meloni...": dove si spinge dalla Berlinguer

"Oggi Netanyahu che candida Trump al Nobel per la pace , noi abbiamo la Meloni candidata al Nobel per l'economia ... Siamo praticamente in una puntata dei Simpson ... Pensa se si trovassero insieme a ritirarlo".

Nessuno ha ricordato come il Nobel per la Pace sia davvero andato a un presidente americano, il democratico Barack Obama, praticamente "sulla fiducia", salvo verificare come nei suoi due mandati il mondo abbia assistito quasi inerme a una raffica di conflitti globali dalle conseguenze devastanti, compresa la scellerata decisione di attaccare la Libia per rovesciare Gheddafi e quella di sostenere le Primavere arabe con la conseguenza diretta di alimentare l'Isis e il terrorismo islamico in Europa.

Ma quello di destra è Trump e quindi... "dagli al Donald". Che, per inciso, in carica dallo scorso gennaio si è trovato a dover sbrogliare in poche settimane una serie di faccende di poco conto come il conflitto tra Russia e Ucraina (esploso definitivamente nel febbraio del 2022, quando alla Casa Bianca c'era il dem Joe Biden) o l'offensiva israeliana a Gaza e poi in Iran (la data d'inizio del caos in Medio Oriente, 7 ottobre 2023, riporta anche in questo caso qualche responsabilità all'amministrazione americana precedente, ma meglio non pensarci".